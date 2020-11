Dodatkiem do zabawek są różne gadżety związane z dyscypliną, w tym kask i kij hokejowy. W powstanie i dystrybucję lalek zaangażowała się kanadyjska sieć szybkich restauracji "Tom Hortons", a cały dochód ze sprzedaży ma być przeznaczony na rozwój kobiecego hokeja w tym kraju.

Lalki obydwu hokeistek mają być inspiracją dla kanadyjskich dziewczynek do podejmowania różnorodnych wyzwań i realizacji marzeń, zgodnie z ideą programu "You Can Be Anything" (Możesz być kim chcesz).

"Jesteśmy podekscytowani współpracą z firmą +Barbie” i tym, że naszymi działaniami pokazujemy silne wsparcie dla młodych hokeistek" - powiedział szef marketingu sieci restauracji.

29-letnia Poulin była czołową zawodniczką Kanady na igrzyskach w Vancouver 2010 (wybrano ją do zespołu gwiazd) i Soczi 2014, gdy ten zespół zdobył złoto. W olimpijskim finale w Pjongczangu strzeliła gola, ale Kanada przegrała po rzutach karnych z USA (2:3). 25-letnia Nurse, jej koleżanka z ostatnich igrzysk, jest ambasadorką zawodowego związku hokeistek.