Eckhoff, która musiała przebiec jedną karną rundę, była szybsza od bezbłędnej na strzelnicy Tandrevold o 7,6 s, a trzecią z Norweżek Olsbu Roeiseland (jeden niecelny strzał) wyprzedziła o 24,6 s.

Hojnisz-Staręga spudłowała dwukrotnie i do triumfatorki straciła 1.36,6, ale zakwalifikowała się do sobotniego biegu na dochodzenie na 10 km. Udało się to także Kindze Zbylut, która zajęła 58. miejsce. Kamila Żuk i Magdalena Gwizdoń nie zmieściły się w czołowej "60".

Na niedzielę planowane są biegi ze startu wspólnego, do których Polki raczej nie mają już szans się zakwalifikować.

Na czele klasyfikacji generalnej utrzymała się Olsbu Roeiseland, która ma 22 punkty przewagi nad wiceliderką Hanną Oeberg. Szwedka zajęła w piątek szóste miejsce.

Kolejna runda PŚ odbędzie się 7-10 stycznia w niemieckim Oberhofie.