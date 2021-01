Na razie nie wiadomo, jaki jest stan zdrowia 31-letniego Forda. Został on natychmiast opatrzony na miejscu i odtransportowany helikopterem do szpitala. Po jego upadku zawody zostały przerwane na ok. 20 minut.

Po starcie 30 zawodników - w tym wszystkich ze światowej czołówki - prowadzi Szwajcar Loic Meillard, który ma 0,3 z przewagi nad drugim Francuzem Alexisem Pinturaultem i 0,7 s nad trzecim rodakiem Marco Odermattem. Czwarty jest najlepszy alpejczyk poprzedniego sezonu Norweg Aleksander Aamodt Kilde.

W piątek na tej samej trasie triumfował lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Pinturault. Prawie w tym samym miejscu, co w sobotę Ford, wtedy upadł Lucas Braathen. Jak się okazało po badaniach doszło u niego do uszkodzenia więzadeł w kolanie. Norweg musi przejść operację i w tym sezonie już nie wystąpi.