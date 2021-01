Zwyciężył Norweg Halvor Egner Granerud, a pozostałe miejsca na podium zajęli jego rodak Daniel-Andre Tande i Austriak Stefan Kraft.

Reklama

Kamil Stoch, który na tym obiekcie triumfował w sobotę, w niedzielę zajął dopiero 17. miejsce. W obu seriach miał najbardziej niekorzystne warunki wietrzne, ale również nie ustrzegł się błędów.

Pochwały dla naszych chłopaków za walkę. Dziś to zdecydowanie nie był nasz dzień. Dało się we znaki zmęczenie. Warunki były trudne, ale pojawiły się też błędy na progu, u niektórych całkiem duże. Polskim bohaterem dnia jest Kuba Wolny, który dołączył do ekipy na PŚ w Titisee-Neustadt i wykonał dzisiaj super robotę - napisał Małysz.

Chwalony przez niego Wolny był dziewiąty. 16. miejsce zajął Piotr Żyła, 21. Andrzej Stękała, 28. Aleksander Zniszczoł i 30. Paweł Wąsek.

W klasyfikacji generalnej PŚ prowadzi Granerud, który o 264 punkty wyprzedza Niemca Markusa Eisenbichlera. Stoch jest trzeci ze stratą 326 pkt. Kolejne miejsca zajmują Kubacki i Żyła. Biało-czerwoni nadal prowadzą w Pucharze Narodów, ale nad Norwegami mają już tylko 18 pkt przewagi.

Na kolejny weekend zaplanowano zawody w Zakopanem - w sobotę odbędzie się konkurs drużynowy, a w niedzielę indywidualny.