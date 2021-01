Informację o wypadku i śmierci 49-letniego wspinacza przekazał na Facebooku Nepalczyk Chhang Dawa Sherpa, będący w składzie ekspedycji Seven Summit Trek.

Napisał, że w akcji ratowniczej brali udział m.in. Polacy - Gorzkowska i wspinający się filmowiec Oswald Rodrigo Pererira.

Niestety straciliśmy Sergio! To najlepszy wspinacz i bardzo dobry nasz przyjaciel. Alex Gavan, Tamara (Lunger - PAP) i dwójka polskich wspinaczy (Gorzkowska i Pereira - PAP) udzielili mu pomocy w ABC (baza wysunięta - PAP). Wysłaliśmy zespół medyczny z bazy, ale nie byliśmy w stanie go uratować. Informację o wypadku zobaczyliśmy śledząc jego pozycję GPS - to był upadek z dużej wysokości. Nie mogliśmy mu niestety pomóc mimo szybkiej akcji. Głębokie wyrazy współczucia - napisał Chhang Dawa Sherpa.

Niemalże w tym samym czasie, gdy doszło do tragedii grupa 10 Nepalczyków w składzie: Nirmal Purja, Mingma Gyalje Sherpa, Gelje Sherpa, Mingma David Sherpa, Sona Sherpa, Mingma Tenzi Sherpa, Pem Chhiri Sherpa, Dawa Temba Sherpa, Kili Pemba Sherpa i Dawa Tenjing Sherpa zdobyła K2 po raz pierwszy w historii o tej porze roku.

Mingote nie brał udziału w ataku szczytowym. Był w trakcie realizacji swojego projektu 14X1000, czyli zdobycia wszystkich ośmiotysięczników w 1000 dni.