Bieg kobiet zdominowały zawodniczki BKS WP Kościelisko, które zajęły pierwsze pięć miejsc. Mocno wyścig zaczęła Joanna Jakieła, która na pierwszym pomiarze czasu prowadziła, a za tuż nią znajdowała się Mąka. Ta pierwsza nie wytrzymała jednak narzuconego przez siebie tempa i bieg zakończyła tuż za podium. Mąka za to jak już wyszła na prowadzenie, nie oddała go do końca i wygrała z dużą przewagą.

Nie startowała Monika Hojnisz-Staręga (KS AZS AWF Katowice), która w sprincie i biegu indywidualnym sięgnęła po złoto.

Wśród mężczyzn w niedzielę najlepszy był Guzik, ale początek biegu wcale na to nie wskazywał. Zawodnik BLKS Żywiec na samym początku zaliczył trzy pudła na strzelaniu i na drugim punkcie kontrolnym był dopiero 12. Później z każdym kilometrem poprawiał swoją pozycję, na strzelnicy był dwa razy bezbłędny i na przedostatnim punkcie kontrolnym już prowadził.

Wyniki biegu ze startu wspólnego: kobiety 1. Anna Mąka (BKS WP Kościelisko) 41.38,7 (2 strzały niecelne) 2. Magda Piczura (BKS WP Kościelisko) strata 1.45,8 (4) 3. Karolina Pitoń (BKS WP Kościelisko) 2.10,1 (5) 4. Joanna Jakieła (BKS WP Kościelisko) 2.56,3 (7) 5. Anna Nędza-Kubiniec (BKS WP Kościelisko) 3.13,1 (6) 6. Dominika Bielecka (Ski Team Wodzisław Śląski) 3.32,9 (7) mężczyźni 1. Grzegorz Guzik (BLKS Żywiec) 45.46,1 (4) 2. Przemysław Pancerz (AZS AWF Wrocław) 18,3 (2) 3. Wojciech Filip (AZS AWF Wrocław) 52,7 (2) 4. Andrzej Nędza Kubiniec (BKS WP Kościelisko) 1.20,1 (6) 5. Tomasz Jakieła (BKS WP Kościelisko) 1.26,2 (7) 6. Wojciech Skorusa (BKS WP Kościelisko) 1.34,8 (5)