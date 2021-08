Jeden z najlepszych zawodników ligi NHL Auston Matthews przeszedł operację prawego nadgarstka. 23-letniego amerykańskiego hokeistę Toronto Maple Leafs czeka co najmniej sześciotygodniowa absencja, co oznacza, że z opóźnieniem rozpocznie przygotowania do sezonu.

Pomimo kłopotów zdrowotnych w poprzednich rozgrywkach NHL, Matthews strzelił 41 goli (najwięcej w lidze) i miał 25 asyst w 52 meczach. Reklama W głosowaniu na najbardziej wartościowego hokeistę (MVP) zajął drugie miejsce za Kanadyjczykiem Connorem McDavidem z Edmonton Oilers. Zespół Maple Leafs ma rozpocząć przedsezonowe zgrupowanie w połowie września, a pierwszy mecz ligowy rozegra 13 października z Montreal Canadiens. NHL: Mecze Winnipeg Jets tylko dla zaszczepionych kibiców Zobacz również Matthews gra w NHL od 2016 roku, a na jego koncie jest 351 punktów (199 bramek, 152 asysty) w 334 spotkaniach w rozgrywkach zasadniczych; w play off 13 + 11. Na początku lipca drużyna Tampa Bay Lightning po raz trzeci w historii i drugi z rzędu zdobyła Puchar Stanleya. W finale pokonała ekipę Canadiens 4-1.