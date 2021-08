W stolicy Słowacji zespół prowadzony przez trenera Roberta Kalabera zagra z gospodarzami, Austrią i Białorusią. Awans do turnieju olimpijskiego w Pekinie (2022) wywalczy tylko zwycięzca zawodów.

Reklama

Za sam wyjazd na turniej kwalifikacyjny zawodnicy dostaną po tysiąc złotych, za każdy wygrany w Bratysławie mecz – po dwa tysiące. Do tego dochodzi premia. Bardzo chciałbym ją wypłacić, bo awans zmieniłby strukturę naszego działania, myślenia. Zawodnicy zasłużyliby na tę nagrodę, bo przeszliby do historii. To byłby taki drugi cud po roku 1976 (wygrana ze Związkiem Radzieckim 6:4 w MŚ w Katowicach). Na pewno otworzyłoby się wiele możliwości dla naszego hokeja, a taki sukces byłby bardzo potrzebny – dodał prezes.

Kompromis osiągnięty

Zaznaczył, że w kadrze na jastrzębskie zgrupowanie i kwalifikacje znaleźli się wszyscy najlepsi zawodnicy wybrani przez selekcjonera, nie będzie problemu z odmową gry przez któregoś z hokeistów.

W 2018 roku na towarzyski turniej EIHC w Gdańsku nie pojechało 15 kadrowiczów z powodu konfliktu z federacją o finansowe rozliczenia z przeszłości.

Wyszedłem z propozycją, jesteśmy w trakcie rozwiązywania tej sprawy, z większością zawodników osiągnęliśmy kompromis. Prawnicy obu stron pracują nad finalizacją porozumienia. Wszyscy, na których stawia trener, są zdrowi i w odpowiedniej formie, pojadą na turniej. Myślę, że atmosfera nie jest zła. Mamy ciągle trudną sytuację finansową w związku, ale jesteśmy na dobrej drodze do porozumienia – ocenił Minkina.

Podczas zjazdu sprawozdawczego w czerwcu 2019 ogłoszono, że PZHL ma ponad 16 mln długu. Zebranie wyborcze odbędzie się 28 września w Bytomiu. Obecny prezes będzie walczył o pozostanie na stanowisku.

Kadra zagra dwa sparingi

Na przełomie kwietnia i maja w katowickim Spodku miały się odbyć MŚ Dywizji 1B z udziałem Serbii, Litwy, Estonii, Japonii, Ukrainy i Polski. Impreza została odwołana (drugi rok z rzędu) przez międzynarodową federację (IIHF) z powodu pandemii.

Zamiast udziału w MŚ Polacy w kwietniu wygrali w Katowicach Turniej o Puchar Trójmorza. Pokonali wówczas Estonię 6:1, Litwę 8:1 i Łotwę 4:1.

W maju zajęli piąte miejsce w towarzyskim turnieju „Beat Covid-19” w Lublanie. Pokonali tam Ukrainę 4:3 po dogrywce oraz przegrali z Austrią 2:3, Francją 0:1, Słowenią 1:2 i Rumunią 2:3 po dogrywce.

W trakcie ostatniego zgrupowania kadra rozegra dwa sparingi - 20 sierpnia z ekstraligową Unią Oświęcim, a dwa dni później z mistrzem Polski JKH GKS Jastrzębie.

W lutym 2020 prowadzeni przez trenera Tomasza Valtonena Polacy wygrali turniej prekwalifikacyjny do igrzysk rozegrany w kazachskim Nur-Sułtanie, pokonując tam Holandię 8:0, Ukrainę 6:1 i na koniec niespodziewanie gospodarzy 3:2. Tym samym zapewnili sobie udział w finale eliminacji.

Wiosną 2021 dwuletni kontrakt selekcjonera wygasł i nie został przedłużony. Fina zastąpił wtedy Kalaber, który od 2014 roku prowadzi JKH GKS Jastrzębie.

Reklama

Igrzyska w Pekinie mają się odbyć w dniach 4-22 lutego 2022 roku.