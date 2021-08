Bramki: 0:1 Manuel Ganahl (Peter Schneider, Thomas Hundertpfund, 5), 1:1 Maciej Urbanowicz (Marcin Kolusz, Alan Łyszczarczyk, 12), 1:2 Brian Lebler (Lukas Haudum, 20), 1:3 Brian Lebler (Bernd Wolf, 35), 1:4 Brian Lebler (Dominic Zwerger, 54).

Kary: Polska – 8 minut,; Austria: 10 minut.

Wcześniej wygrali z Białorusią 1:0 i przegrali ze Słowacją 1:5.

Sensacyjna wygrana z Białorusią

Drużyna prowadzona przez trenera Roberta Kalabera zaczęła turniej w stolicy Słowacji od sensacyjnej wygranej z Białorusią 1:0, potem jednak Polacy ulegli gospodarzom 1:5, co zamknęło im drogę do igrzysk w Pekinie (2022). Mimo to polscy hokeiści deklarowali walkę z Austriakami w ostatnim spotkaniu. Dotrzymali słowa, co jednak nie wystarczyło do odniesienia zwycięstwa.

W światowym rankingu Słowacja zajmuje 9. miejsce, Białoruś - 14., Austria - 18., a Polska – 22, więc – teoretycznie – Austriacy byli najłatwiejszym rywalem. W Bratysławie przegrali wcześniej ze Słowacją 1:2 i Białorusią 2:5. Poprzednio Polacy przegrali z ekipą austriacką 2:3 w maju, podczas towarzyskiego turnieju "Beat Covid-19” w Lublanie. Z oczywistych powodów dla słowackich kibiców ważny był późniejszy mecz, toteż na trybunach Ondrej Nepela Arena zasiadło w niedzielne popołudnie zaledwie 182 widzów dopingujących rywalizujące drużyny.

W odróżnieniu od dwóch poprzednich meczów turnieju biało-czerwoni nie zostali zepchnięci do skomasowanej defensywy, ale mimo to szybko stracili gola, po szybkiej, dokładnie rozegranej kontrze z wyprowadzonej z własnej tercji. Kiedy Maciej Urbanowicz wyrównał, wykorzystując sytuację sam na sam z bramkarzem, apetyty polskich kibiców wzrosły, zaczęli się domagać kolejnych bramek. Tym bardziej, że po strzale Grzegorza Pasiuta krążek odbił się od słupka. Skuteczniejsi byli rywale, niespełna minutę przed przerwą Brian Lebler dał im prowadzenie.

W drugiej tercji świetnych okazji do zmiany wyniku nie wykorzystali Alan Łyszczarczyk i Aron Chmielewski. A drugie trafienie dla rywali „zaliczył” Lebler i po 40 minutach wynik brzmiał 1:3.

Austriacy nie byli zapewne zadowoleni z takiego prowadzenia, w trzeciej części to oni częściej atakowali. „Gorąco” przed ich ą bramką zrobiło się w 51. minucie, kiedy Polacy grali w przewadze, a Paweł Zygmunt stoczył krótki, ale intensywny pojedynek „zapaśniczy” z Clemensem Unterwegerem. Gola zdobyli jednak rywale – w 54. minucie wynik ustalił Lebler.

W pierwszej fazie kwalifikacji lutym 2020 prowadzeni przez trenera Tomasza Valtonena Polacy wygrali turniej prekwalifikacyjny do igrzysk rozegrany w kazachskim Nur-Sułtanie, pokonując tam Holandię 8:0, Ukrainę 6:1 i na koniec niespodziewanie gospodarzy 3:2. Tym samym zapewnili sobie udział w finale eliminacji.

Wiosną 2021 dwuletni kontrakt selekcjonera wygasł i nie został przedłużony. Fina zastąpił wtedy Kalaber, który od 2014 roku prowadzi JKH GKS Jastrzębie, a w minionym sezonie doprowadził ten zespół do pierwszego w historii mistrzostwa Polski.

Ostatni raz na igrzyskach w 1992 roku

Polscy hokeiści ostatni raz wystąpili w turnieju olimpijskim w 1992 roku w Albertville, gdzie zajęli 11. miejsce.

Kolejną ważną imprezą dla biało-czerwonych będą kwietniowe MŚ Dywizji 1B. Dwukrotnie przekładane z powodu pandemii koronawirusa mają się odbyć w katowickim "Spodku" w dniach 25 kwietnia - 1 maja 2022 r. Oprócz Polski zagrają tam : Estonia, Japonia, Litwa, Serbia i Ukraina.