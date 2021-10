W rozegranym wcześniej, piątkowym spotkaniu turnieju Holandia pokonała Turcję 23:0. W czwartek - w pierwszym dniu zawodów - "Pomarańczowe" pokonały Meksyk 7:1, zaś Turcja przegrała z Polską 0:12.

Zgodnie z przewidywaniami biało-czerwone - dopingowane przez ok. 500 osób - nie miały problemów z odniesieniem zwycięstwa. W pierwszej tercji podopieczne Ivana Bednara świetnie rozgrywały przewagi i trzy razy zdobyły bramki gdy na ławce kar była jedna z zawodniczek z Meksyku.

W drugiej tercji Polki nie atakowały już z takim animuszem i tylko raz trafiły do bramki rywalek. Gdy wydawało się, że po 40 minutach będzie 6:0, w tercję obronną zawodniczek Bednara wjechała z krążkiem Giovanna Rojas. Co prawda nie zdołała pokonać Martyny Sass, ale uczyniła to, wspomagająca ją w tym ataku, Claudia Tellez.

W ostatniej odsłonie padły dwie bramki i mecz zakończył się wynikiem 8:1.

W światowym rankingu IIHF (Międzynarodowej Federacji Hokeja na Lodzie) Polki zostały sklasyfikowane przed turniejem na 19. miejscu. Holenderki są 18., Meksykanki - 26., a Turczynki - 28.

Występ na igrzyskach w Pekinie zapewnionych ma sześć najlepszych drużyn rankingu (USA, Kanada, Finlandia, Rosyjski Komitet Olimpijski, Szwajcaria, Japonia) oraz ekipa gospodarzy. Do tej siódemki dołączy trzech zwycięzców kwalifikacji.

Sobota będzie dniem przerwy w turnieju, zaś w niedzielę zagrają: Polska – Holandia (godz. 12.15), Turcja – Meksyk (16.15).

Polska – Meksyk 8:1 (5:0, 1:1, 2:0)

Bramki: 1:0 Joanna Strzelecka (4), 2:0 Wiktoria Sikorska (6), 3:0 Kamila Wieczorek (8), 4:0 Ewelina Czarnecka (9), 5:0 Klaudia Chrapek (16), 6:0 Magdalena Łąpieś (38), 6:1 Claudia Tellez (40), 7:1 Kamila Wieczorek (45), 8:1 Klaudia Chrapek (52)

Kary – Polska 6 minut; Meksyk 12 minut.