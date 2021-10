Kapitan Washington Capitals wystąpił już w trzech igrzyskach (2006, 2010 i 2014) i zapowiedział, że rywalizacja w Pekinie będzie jego ostatnią przygodą olimpijską. Oprócz Owieczkina na liście znaleźli się inni zawodnicy z ligi NHL - bramkarz zdobywcy Pucharu Stanleya zespołu Tampa Bay Lightning Andriej Wasilewski oraz jego klubowy kolega napastnik Nikita Kuczerow.

Oczywiście igrzyska to dla każdego sportowca najfajniejszy czas w karierze. Reprezentowanie kraju i możliwość spotkania z innymi zawodnikami, sportowcami w wiosce olimpijskiej to jest to "coś". Oczywiście trudno przewidzieć, jak będą wyglądały igrzyska w Pekinie - powiedział trzykrotny mistrz świata Owieczkin po treningu Washington.

Rosjanin, zdobywca Pucharu Stanleya z Capitals w 2018 r., marzy o medalu olimpijskim i to tym z najcenniejszego kruszcu. Z tego sukcesu cieszyła się dwukrotnie jego mama koszykarka reprezentacji ZSRR, mistrzyni olimpijska z Montrealu (1976) i Moskwy (1980) Tatiana. Owieczkin z 730 golami jest najskuteczniejszym Rosjaninem w historii NHL, a na liście wszech czasów rozgrywek za oceanem zajmuje szóstą lokatę na liście strzelców.

Był pierwszym uczestnikiem sztafety z ogniem olimpijskim przed igrzyskami w Soczi w 2014 r. i jednocześnie pierwszym Rosjaninem, który dostąpił tego zaszczytu.