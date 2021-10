NSF podała do wiadomości w sierpniu, że nie przedłuży z Brathenem kontraktu wygasającego wraz z końcem sezonu. Stoeckl, któremu kończy się umowa z federacją w tym samym czasie, zagroził, że w takiej sytuacji jej nie przedłuży.

Strony doszły do porozumienia, zgodnie z którym Brathen podał się w czwartek do dymisji i podpisał nowy czteroletni kontrakt jako szef reprezentacji. Na nowym stanowisku skoncentruje się tylko na aspektach sportowych, bez odpowiedzialności za sprawy administracyjne, co wcześniej należało do jego obowiązków.

W ten sposób będę mógł skoncentrować się na tym co kocham i na czym się znam bez innych obciążeń zabierających czas - powiedział Brathen.

Stoeckl otrzymał to co chciał. NSF ugięła się pod jego presją - skomentował kanał telewizji NRK.

Zdobywca Pucharu Świata w ubiegłym sezonie Halvor Egner Granerud nie krył zadowolenia.

Nareszcie ten koszmarny konflikt się skończył, bo nie mogliśmy już normalnie spać i trenować. Najważniejsze że Clas, który jest dla nas bardzo ważną osobą będzie kontynuował pracę. To on stworzył nam takie warunki, jakie mamy, a także zintegrował nasze skoki, tworząc z dwóch drużyn, męskiej i kobiecej, jedną silną i zgraną reprezentację - powiedział skoczek.