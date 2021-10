Świetnie spisująca się w przedsezonowych startach w Inzell Wójcik bardzo blisko swojego pierwszego złotego medalu MP była już w czwartek, kiedy rozpoczęła się rywalizacja łyżwiarzy w tomaszowskiej Arenie Lodowej. W swoim biegu na 500 m 24-letnia reprezentantka kraju popełniła jednak błąd, który kosztował ją stratę pierwszego miejsca na rzecz Kai Ziomek (Cuprum Lubin).

W piątek potwierdziła jednak, że jest w bardzo dobrej dyspozycji. Na 1000 m uzyskała dobry czas 1.17,02, finiszując dość pewnie przed Karoliną Bosiek (Pilica Tomaszów Maz.) i Ziomek.

Już wczoraj widziałam się oczko wyżej na podium 500 m, jednak sytuacyjny błąd na pierwszej prostej nie zaważył na moim dzisiejszym starcie na 1000 m. Moje rezultaty odzwierciedlają aktualną formę, a wiem, że będzie jeszcze lepiej. W sezonie olimpijskim będę bardziej celowała w 500 m, ale skoro wypracowałam taką formę, nie będę kulić ogona na 1000 m - zaznaczyła Wójcik, która w Inzell ustanowiła rekord kraju na sprinterskim dystansie 500 m.

Wśród mężczyzn w zaciętej rywalizacji na 1000 m zwyciężył Piotr Michalski (AZS AWF Katowice), dla którego było to drugie złoto w zawodach w Tomaszowie Mazowieckim. 27-letni sprinter o 0,38 s wyprzedził Damiana Żurka (Pilica Tomaszów Maz.). Na najniższym stopniu podium stanął ubiegłoroczny zwycięzca Artur Nogal (Stoczniowiec Gdańsk).

Bardziej jestem zadowolony z rezultatu na 500 m, ale cieszę się, że zrealizowałem to, co założyłem sobie przed zawodami. Mam nadzieję, że to dobry prognostyk przed Pucharem Świata - podsumował Michalski.

Powrót mistrza

Wydarzeniem tej konkurencji był także powrót do ścigania się po ponaddwuletniej przerwie Zbigniewa Bródki. 37-letni mistrz olimpijski z Soczi uzyskał czas 1.11,47 i długo prowadził, lecz po przejeździe czołówki został sklasyfikowany na czwartej pozycji.

Łyżwiarz Błyskawicy Domaniewice dobrą dyspozycję po powrocie na lód potwierdził w biegu ze startu wspólnego, w którym wywalczył swój pierwszy w karierze tytuł w tej konkurencji.

Nie spodziewałem się takiego powrotu. Dobry był już bieg na 1000 m, przy bardzo mocnej obsadzie sprinterskiej trzeba było się natrudzić, żeby zająć czwarte miejsce. Trzy lata temu zdobyłem brąz z gorszym czasem niż dziś, więc mogę czuć się zadowolony. W biegu masowym mieliśmy inne założenia taktyczne, ale trzeba było zaatakować wcześniej. Udało się dogonić ucieczkę i dowieźć zwycięstwo do końca - powiedział Bródka, który w sobotę wystartuje na swoim koronnym dystansie 1500 m.

W biegu masowym kobiet złoto obroniła Bosiek.

Mistrzostwa Polski na dystansach potrwają do niedzieli. To pierwszy poważny sprawdzian formy reprezentantów kraju w sezonie olimpijskim. W Arenie Lodowej panczeniści walczą również o miejsce w kadrze na pierwsze zawody nowego cyklu Pucharu Świata, które również odbędą się w Tomaszowie Mazowieckim (12-14 listopada).