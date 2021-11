Decydującą bramkę zdobył w czwartej minucie dodatkowego czasu gry Leon Draisaitl. To jego 10. trafienie w tym sezonie, czym zrównał się z liderem klasyfikacji strzelców Rosjaninem Aleksandrem Owieczkinem.

Gdy w siódmej minucie drugiej tercji Mika Zibanejad podwyższył na 4:1 dla Rangers, wydawało się, że starciu tych dwóch słynnych klubów tym razem górą będą goście. Oilers nie poddali się jednak i w kilkanaście minut doprowadzili do remisu. Wówczas po raz drugi na listę strzelców wpisał się Zibanejad, dając Rangers prowadzenie 5:4. Do dogrywki fantastycznym golem doprowadził Connor McDavid niespełna trzy minuty przed zakończeniem trzeciej tercji.

Dogrywką zakończył się także mecz w Los Angeles, gdzie miejscowi Kings pokonali New Jersey Devils 3:2. Miejscowym bohaterem został zdobywca rozstrzygającej bramki Alex Iafallo. "Królowie" grają w tym sezonie bardzo nierówno. Odnieśli czwarte kolejne zwycięstwo, ale wcześniej mieli serię sześciu porażek. Devils z kolei przegrali trzeci kolejny mecz.

W Anaheim "Kaczory" okazały się lepsze od "Kojotów" 3:1. Zespół Arizona Coyotes jako jedyny w tym sezonie nie odniósł jeszcze zwycięstwa. Przegrał 11. mecz i ma tylko jeden punkt (za porażkę po karnych), co jest zdecydowanie najgorszym dorobkiem w całej lidze.

Adam Henrique, Sonny Milano i Sam Carrick zdobyli gole dla Anaheim Ducks, a bramkarz Anthony Stolarz był bliski zachowania czystego konta. Pokonał go na osiem sekund przed końcową syreną Shayne Gostisbehere.

Wyniki piątkowych meczów hokejowej ligi NHL:



Vancouver Canucks - Nashville Predators 2:3

Anaheim Ducks - Arizona Coyotes 3:1

Winnipeg Jets - Chicago Blackhawks 5:1

Edmonton Oilers - New York Rangers 6:5 (po dogrywce)

Los Angeles Kings - New Jersey Devils 3:2 (po dogrywce)



Tabele:



Atlantic Division



1. Florida Panthers 9 0 1 41 22 19

2. Toronto Maple Leafs 6 4 1 27 30 13

3. Tampa Bay Lightning 5 3 2 30 32 12

4. Buffalo Sabres 5 4 1 30 27 11

5. Boston Bruins 5 3 0 23 21 10

6. Detroit Red Wings 4 5 2 30 39 10

7. Ottawa Senators 3 6 1 25 35 7

8. Montreal Canadiens 3 9 0 24 40 6



Metropolitan Division



1. Carolina Hurricanes 9 0 0 37 15 18

2. New York Rangers 6 2 3 29 28 15

3. Washington Capitals 5 1 4 36 27 14

4. Philadelphia Flyers 5 2 2 30 24 12

5. Columbus Blue Jackets 6 3 0 28 26 12

6. New York Islanders 4 2 2 23 20 10

7. Pittsburgh Penguins 4 3 2 29 27 10

8. New Jersey Devils 4 3 2 23 28 10



Central Division



1. St. Louis Blues 7 1 1 36 21 15

2. Winnipeg Jets 6 2 2 37 30 14

3. Nashville Predators 6 5 0 31 31 12

4. Minnesota Wild 6 3 0 27 30 12

5. Dallas Stars 4 4 2 22 29 10

6. Colorado Avalanche 4 4 1 28 32 9

7. Chicago Blackhawks 1 9 2 26 47 4

8. Arizona Coyotes 0 10 1 14 45 1



Pacific Division



1. Edmonton Oilers 9 1 0 45 28 18

2. Calgary Flames 6 1 3 34 22 15

3. Anaheim Ducks 5 4 3 38 36 13

4. San Jose Sharks 6 4 0 30 27 12

5. Los Angeles Kings 5 5 1 30 31 11

6. Vegas Golden Knights 5 5 0 26 31 10

7. Seattle Kraken 4 6 1 30 35 9

8. Vancouver Canucks 4 6 1 27 30 9



W tabelach kolejno: zwycięstwa, porażki, porażki po dogrywce lub karnych (za jeden punkt), bramki zdobyte i stracone, punkty.