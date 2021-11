Kapanen wpisał się na listę strzelców w 17., 20. i 49. minucie. Zespół Penguins prowadził na swoim lodowisku 3:1 i 4:2, ale w końcówce regulaminowego czasu gry rywale doprowadzili do remisu. Gole dla Wild zdobyli Jared Spurgeon w 57. minucie i Ryan Hartman w 60. Gol na 4:4 padł niemal równo z ostatnią syreną. W serii karnych zwycięstwo gościom zapewnił Nick Bjugstad.

Mistrzowie NHL w dwóch poprzednich sezonach Tampa Bay Lightning pokonali na wyjeździe Ottawa Senators 5:3. Decydująca była trzecia tercja, którą obrońcy tytułu wygrali 3:1. W końcowych 100 sekundach spotkania kibice zobaczyli trzy bramki - jedną dla Senators i dwie dla triumfatorów.

Najlepsza drużyna obecnego sezonu Florida Panthers odniosła już 10. zwycięstwo - 5:2 z Carolina Hurricanes. Wcześniej 21 punktów po 11 występach mieli na koncie tylko zespoły Penguins (1994/95) i Buffalo Sabres (2006/07).

W rywalizacji z Hurricanes "Pantery" prowadziły już 4:0 po 16 minutach. Drugą tercję przegrały 0:2, a w trzeciej wynik ustalił Anthony Duclair, dla którego było to drugie sobotnie trafienie.

Bohaterem meczu Buffalo Sabres - Detroit Red Wings (3:4 po dogrywce) był Tyler Bertuzzi z ekipy zwycięzców. Jego dorobek to dwa gole i dwie asysty. Przy stanie 1:3 Bertuzzi strzelił bramki w 54. i 55. minucie, w odstępie 90 sekund. W dogrywce do siatki trafił Moritz Seider.

Niesamowity początek miało spotkanie Arizona Coyotes z Seattle Kraken (5:4). Po 59 sekundach debiutanci z Seattle wygrywali 2:0 (Jordan Eberle, Yanni Gourde), zaś w drugiej minucie kontaktowego gola uzyskał Antoine Roussel.

Pierwsza odsłona dla Kraken 3:1, ale ostatecznie lepsi byli gospodarze, dla których było to pierwsze zwycięstwo w sezonie. Dwa gole strzelił Lawson Crouse. Decydującego zdobył w 59. minucie.

Wyniki sobotnich meczów hokejowej ligi NHL:



Ottawa Senators - Tampa Bay Lightning 3:5

Florida Panthers - Carolina Hurricanes 5:2

Buffalo Sabres - Detroit Red Wings 3:4 (po dogrywce)

Toronto Maple Leafs - Boston Bruins 5:2

Montreal Canadiens - Vegas Golden Knights 2:5

Pittsburgh Penguins - Minnesota Wild 4:5 (po karnych)

Washington Capitals - Philadelphia Flyers 1:2

Columbus Blue Jackets - Colorado Avalanche 4:2

Winnipeg Jets - New York Islanders 0:2

Calgary Flames - New York Rangers 6:0

Arizona Coyotes - Seattle Kraken 5:4

San Jose Sharks - New Jersey Devils 2:3 (po karnych)



Tabele:



Atlantic Division



1. Florida Panthers 10 0 1 46 24 21

2. Toronto Maple Leafs 7 4 1 32 32 15

3. Tampa Bay Lightning 6 3 2 35 35 14

4. Detroit Red Wings 5 5 2 34 42 12

5. Buffalo Sabres 5 4 2 33 31 12

6. Boston Bruins 5 4 0 25 26 10

7. Ottawa Senators 3 7 1 28 40 7

8. Montreal Canadiens 3 10 0 26 45 6



Metropolitan Division



1. Carolina Hurricanes 9 1 0 39 20 18

2. New York Rangers 6 3 3 29 34 15

3. Philadelphia Flyers 6 2 2 32 25 14

4. Washington Capitals 5 2 4 37 29 14

5. Columbus Blue Jackets 7 3 0 32 28 14

6. New York Islanders 5 2 2 25 20 12

7. New Jersey Devils 5 3 2 26 30 12

8. Pittsburgh Penguins 4 3 3 33 32 11



Central Division



1. St. Louis Blues 7 1 1 36 21 15

2. Winnipeg Jets 6 3 2 37 32 14

3. Minnesota Wild 7 3 0 32 34 14

4. Nashville Predators 6 5 0 31 31 12

5. Dallas Stars 4 4 2 22 29 10

6. Colorado Avalanche 4 5 1 30 36 9

7. Chicago Blackhawks 1 9 2 26 47 4

8. Arizona Coyotes 1 10 1 19 49 3



Pacific Division



1. Edmonton Oilers 9 1 0 45 28 18

2. Calgary Flames 7 1 3 40 22 17

3. San Jose Sharks 6 4 1 32 30 13

4. Anaheim Ducks 5 4 3 38 36 13

5. Vegas Golden Knights 6 5 0 31 33 12

6. Los Angeles Kings 5 5 1 30 31 11

7. Seattle Kraken 4 7 1 34 40 9

8. Vancouver Canucks 4 6 1 27 30 9



W tabelach kolejno: zwycięstwa, porażki, porażki po dogrywce lub karnych (za jeden punkt), bramki zdobyte i stracone, punkty.