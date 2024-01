Po pierwszym dniu mistrzostw świata w lotach narciarskich w Bad Mitterndorf w Austrii na pierwszym miejscu uplasował się Słoweniec Timi Zajc przed Austriakiem Stefanem Kraftem i Norwegiem Johannem Andre Forfangiem.

Piotr Żyła skoczył 218 m i 220,5 m, co dało mu 410,2 pkt. Zniszczoł uzyskał 223 m i 215,5 m - 400,1 pkt. (dziewiąte miejsce), Kubacki 205,5 m i 203 m - 365,9 pkt. (18. miejsce), a Wąsek - 204,5 m i 147,5 m - 285,6 pkt. (29. miejsce).

Wąsek zepsuł drugi skok i w drugiej serii wyprzedził tylko Japończyka Rena Nikaido, który został zdyskwalifikowany.

Żyła udzielił wywiadu po skokach

Poza lądowaniem było wszystko dobrze. Nie mam wysokich oczekiwań. Przyjechałem tu się dobrze bawić. Cieszę się, że mogę tu skakać, bo miałem dziś z tego dużo radości, a to jest dla mnie najistotniejsze - powiedział Piotr Żyła dla TVP Sport.

Co ważne, piątkowe zawody były najlepsze w wykonaniu biało-czerwonych, gdyż pierwszy raz w sezonie znaleźli się w pierwszej dziesiątce.

Czasem trzeba sobie wszystko poukładać w głowie i zredukować oczekiwania wobec siebie, bo to najbardziej blokuje. Należy robić to, co jest najistotniejsze i czerpać z tego radość. Na mamuciej skoczni trzeba mieć szybkość. To jest najważniejsze - kontynuował Żyła.

Przypomnijmy, że reprezentacja Polski mogła wystawić w MŚ czterech zawodników. Po porannych treningach trener Thomas Thurnbichler zdecydował, że w konkursie indywidualnym nie wystartuje Kamil Stoch.