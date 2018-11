Radwańska tegoroczne starty zakończyła we wrześniu. Był to jej drugi z rzędu nieudany sezon. Ze względu na kłopoty zdrowotne startowała mało, a gdy występowała, to zazwyczaj szybko odpadała. Miało to przełożenie na jej pozycję w rankingu, która systematycznie się pogarszała. Obecnie zajmuje na liście WTA 74. miejsce.

29-letnia Radwańska w karierze wygrała 20 turniejów WTA, a w 2012 roku dotarła do finału wielkoszlemowego turnieju w Wimbledonie. W półfinale Australian Open zagrała w 2014 i 2016 roku. W 2015 triumfowała w kończącym sezon turnieju WTA Finals. W rankingu WTA najwyżej dotarła do drugiego miejsca.