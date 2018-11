Na pytanie o największy sukces 29-letniej krakowianki, nie wskazał jednak w pierwszej kolejności żadnego konkretnego wyniku.

Tenisowy ekspert zwrócił uwagę, że na tle konkurencji Radwańska wyróżniała się sprytem, łatwością gry i efektownymi zagraniami. Zaznaczył, że bardzo ją podziwia i szanuje.

Żal, że to już koniec. Szkoda. Rozumiem jej decyzję i to, że we znaki mogły jej się dać trudny bardzo częstych podróży i przygotowań. Ale można było zamrozić rankingi, a potem wrócić i zagrać kilka mniejszych turniejów - analizował.

Nie traci on też nadziei, że Radwańska jeszcze zmieni zdanie.

Z drugiej strony, to jeszcze nie wiadomo, czy to ostatnie jej słowo. Wielu wspaniałych zawodników ogłaszało rozbrat z tenisem, a potem jednak wznawiało karierę. Choć Agnieszka znana jest z tego, że jest zdecydowana w swoich decyzjach i ma charakterek. Na pewno będzie miała wspaniałe życie, ale może jeszcze po paru miesiącach przerwy, gdy będzie ją mniej boleć, to przyjdzie jej ochota na powrót do gry. Mogłaby wznowić karierę i skupić się na deblu jak Martina Navratilova - wskazał.