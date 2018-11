Pierwotnie naprzeciwko siódmego w rankingu ATP Cilica miał w niedzielę stanąć 40. w tym zestawieniu Jeremy Chardy. Będący pod ścianą kapitan gospodarzy Yannick Noah dokonał spodziewanej zmiany, delegując do gry Pouille. Zajmujący 32. miejsce na światowej liście zawodnik - najwyżej notowany singlista spośród tenisistów, których miał w finale do dyspozycji Noah - niespodziewanie nie zagrał w piątek.

Pouille musiał pokonać Cilica, by "Trójkolorowi" zachowali szansę na powtórzenie sukcesu sprzed roku. Triumfator US Open z 2014 roku tylko w pierwszej partii miał kłopoty z Francuzem, ale ostatecznie wygrał bez straty seta 7:6 (7-3), 6:3, 6:3.

W planie na niedzielę był jeszcze pojedynek Borny Corica z Jo-Wilfriedem Tsongą, ale ponieważ nie miał on już wpływu na losy rywalizacji, to obie strony zgodziły się, by z niego zrezygnować.

Drużyna z Bałkanów pojawiła się w Lille w najmocniejszym składzie. Francuzi wystąpili zaś bez trzech czołowych singlistów. Z powodu kontuzji niezdolni do gry byli Richard Gasquet, Gael Monfils i Gilles Simon.

Drużyny te zmierzyły się wcześniej dwukrotnie, a bilans był remisowy. Poprzednio trafiły na siebie dwa lata temu w półfinale i wówczas Chorwaci zwyciężyli 3:2.

Po trofeum sięgnęli wcześniej raz - w 2005 roku. Francuzi triumfowali 10 razy.

Była to ostatnia edycja, kiedy Puchar Davisa jest rozgrywany w obecnym systemie. Od przyszłego roku 18 czołowych ekip ma rywalizować w listopadzie w tygodniowym turnieju w Madrycie.

Wynik finału tenisowego Pucharu Davisa:

Chorwacja - Francja 3:1

piątek

Borna Coric - Jeremy Chardy 6:2, 7:5, 6:4

Marin Cilic - Jo-Wilfried Tsonga 6:3, 7:5, 6:4

sobota

Ivan Dodig, Mate Pavic - Pierre-Hugues Herbert, Nicolas Mahut 4:6, 4:6, 6:3, 6:7 (3-7)

niedziela

Marin Cilic - Lucas Pouille 7:6 (7-3), 6:3, 6:3