Rozstawiona z numerem jeden Barty pokonała Belgijkę Alison Van Uytvanck 6:1, 6:3, natomiast Stephens wygrała z Chinką Yafan Wang 6:0, 6:2.

Barty triumfowała niespełna miesiąc temu we French Open. Z kolei Stephens wygrała w 2017 roku US Open, a w ubiegłym sezonie dotarła do finału French Open.

W pierwszej rundzie tegorocznego Wimbledonu odpadła w poniedziałek rozstawiona z "dwójką" Japonka Naomi Osaka.