Gauff jest objawieniem tego sezonu. W wielkoszlemowym Wimbledonie niespodziewanie wyeliminowała doświadczoną rodaczkę Venus Williams i dotarła do 1/8 finału, a później udało jej się awansować do trzeciej rundy US Open. Do turnieju głównego w Linzu Gauff zakwalifikowała się jako tzw. lucky loser, mimo porażki w decydującej rundzie eliminacji. W ćwierćfinale wyeliminowała rozstawioną z numerem jeden Holenderkę Kiki Bertens i było to jej pierwsze zwycięstwo z zawodniczką z czołowej "10" światowego rankingu.

Amerykanka jest najmłodszą uczestniczką półfinału i finału turnieju WTA od 2004 roku. Mająca wówczas 15 lat i trzy miesiące Czeszka Nicole Vaidisova wygrała imprezę w Taszkencie. Gauff ma obecnie 15 lat i niecałe siedem miesięcy.

Wynik finału:

Cori Gauff (USA) - Jelena Ostapenko (Łotwa) 6:3, 1:6, 6:2