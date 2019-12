"Wygrałam, znowu oddycham i wracam do akcji" - dodała 39-letnia Schiavone w przekazie audio i video. Karierę zakończyła we wrześniu 2018 r. podczas turnieju US Open w Nowym Jorku. Włoszka w 2011 roku była czwartą zawodniczką światowego rankingu WTA.

Schiavone wraca do trenerskiej pracy - szkoli młodzież w Mediolanie, ale wcześniej zapowiadała, że jej celem jest doprowadzenie kogoś do zwycięstwa w wielkoszlemowej imprezie.

Pierwszy turniej ITF rozegrała 23 lata temu. Potem pięła się coraz wyżej w tenisowej hierarchii. W 2003 roku zagrała w ćwierćfinale US Open, a siedem lat później triumfowała we French Open, pokonując w finale Australijkę Samanthę Stosur.

Wystąpiła w trzech igrzyskach olimpijskich jako singlistka i w deblu (Ateny 2004, Pekin 2008 i Londyn 2012). Osiem razy triumfowała w turniejach WTA wśród singlistek, a siedem razy w grze podwójnej.

Trzykrotnie cieszyła się ze zwycięstwa w FED Cup z reprezentacją Włoch (2009, 2010 i 2013).