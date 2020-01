Wielu zawodników - w tym Hurkacz i Majchrzak - sezon rozpoczęło od turnieju ATP Cup. Choć trwająca do niedzieli impreza ma charakter rywalizacji drużynowej, to tenisiści mają szansę na zdobycie punktów do rankingu. Skorzystał z niej póki co pierwszy z Polaków, który mimo dwóch porażek biało-czerwonych (z Argentyną i z Chorwacją 1:2), wygrał swoje spotkania singlowe z wyżej notowanymi rywalami. Majchrzak przegrał pierwszy pojedynek, a w drugim nie wystąpił z powodu kłopotów zdrowotnych.

W rozgrywanym w trzech australijskich miastach turnieju udział bierze wielu topowych zawodników, m.in. Nadal i znajdujący się na światowej liście tuż za nim Serb Novak Djokovic. Z występu zrezygnował zaś trzeci w rankingu Szwajcar Roger Federer.

Rok temu sezon zaczął się tydzień wcześniej i w związku z tym w czołówce doszło w poniedziałek do niewielkiej zmiany. Lokatami wymienili się Gael Monfils i Roberto Bautista Agut. Francuz jest teraz dziewiąty, a Hiszpan zamyka najlepszą "10".

W rankingu deblistów z szóstego miejsca na piąte awansował Łukasz Kubot.

Czołówka rankingu tenisistów ATP World Tour - stan na 6 stycznia:

1. (1) Rafael Nadal (Hiszpania) 9985 pkt

2. (2) Novak Djokovic (Serbia) 9055

3. (3) Roger Federer (Szwajcaria) 6590

4. (4) Dominic Thiem (Austria) 5825

5. (5) Daniił Miedwiediew (Rosja) 5705

6. (6) Stefanos Tsitsipas (Grecja) 5300

7. (7) Alexander Zverev (Niemcy) 3345

8. (8) Matteo Berrettini (Włochy) 2870

9. (10) Gael Monfils (Francja) 2530

10. (9) Roberto Bautista Agut (Hiszpania) 2335

...

37.(37) Hubert Hurkacz (Polska) 1198

97.(101)Kamil Majchrzak (Polska) 575