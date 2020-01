Z sześciu konfrontacji tych tenisistek Kenin wygrała tylko dwie.

Reklama

Australijczycy na zwycięstwo swojej reprezentantki w tym turnieju czekają już od 42 lat - w 1978 roku po tytuł sięgnęła Chris O'Neill.

23-letnia Barty na koncie jeden sukces wielkoszlemowy - w ubiegłym roku triumfowała we French Open. Przed przenosinami do Melbourne triumfowała w turnieju WTA w Adelajdzie. To ósma wygrana przez nią impreza cyklu, ale pierwsza w ojczyźnie.

Młodsza o dwa lata Amerykanka nigdy wcześniej nie dotarła do półfinału w Wielkim Szlemie. Dotychczas jej najlepszym osiągnięciem w Wielkim Szlemie była czwarta runda ubiegłorocznego French Open. Na antypodach rywalizowała wcześniej dwukrotnie - dwa lata temu przegrała mecz otwarcia, a 12 miesięcy temu odpadła w drugiej rundzie.

W finale urodzona w Moskwie Kenin zmierzy się z Rumunką Simoną Halep (4.) lub Hiszpanką Garbine Muguruzą.