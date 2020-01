Polsko-łotewski duet w ćwierćfinale wyeliminował najwyżej rozstawionych Francuzów Arthura Cazaux i Harolda Mayota, a w kolejnej rundzie Brytyjczyków Arthura Fery'ego i Feliksa Gilla (7.). W decydującym meczu nie sprostał już jednak Ionelowi i Riediemu.

17-letni Lorens nie dołączył zatem do grona Polaków, którzy mają na koncie juniorski tytuł wielkoszlemowy. W grze podwójnej chłopców 14 lat temu na antypodach zwyciężyli Grzegorz Panfil i Błażej Koniusz, a w 2013 roku w US Open Kamil Majchrzak, któremu partnerował Amerykanin Martin Redlicki. Pięć lat temu do finału w tej konkurencji w Melbourne dotarł Hubert Hurkacz, ale on i Słowak Alex Molcan musieli uznać wyższość rywali.

Lorens plasuje się na 33. pozycji w rankingu ITF juniorów, a na liście ATP jest 1580. Teraz w Australian Open zgłosił się również do singla, w którym przegrał pierwszy mecz.

Szansę na tytuł w bieżącej edycji juniorskich zmagań w Melbourne ma jeszcze Weronika Baszak, która w sobotę zagra w finale singla.

Wynik finału gry podwójnej juniorów:

Nicholas David Ionel, Leandro Riedi(Rumunia, Szwajcaria, 5) - Mikołaj Lorens, Karlis Ozolins (Polska, Łotwa, 6) 6:7 (8-10), 7:5, 10-4