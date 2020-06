Później w kalendarzu są imprezy ATP i WTA w Cincinnati, ale w tym roku wyjątkowo odbędą się one w Nowym Jorku, stanowiąc niejako uwerturę przed rozpoczynającym się 31 sierpnia wielkoszlemowym US Open.

Po nim tenisowa karuzela przeniesie się do Europy. W ramach przygotowań do paryskiej lewy Wielkiego Szlema - French Open, która co ogłoszono już oficjalnie zostanie rozegrana od 27 września do 11 października, tenisistki powalczą w Stambule, Madrycie, Rzymie i Strasburgu, a panowie - poza stolicami Hiszpanii i Włoch - mają w kalendarzu rywalizację w austriackim Kitzbuehel.

Po zawodach na kortach im. Rolanda Garrosa w stolicy Francji tenisistki mają się przenieść do Azji, a na ich trasie są m.in. Seul, Pekin, Wuhan, gdzie w grudniu zaczęła się epidemia koronawirusa, Nanchang, Tokio, Shenzhen czy Kanton.

Organizacja ATP nie przedstawiła planu na jesienną część sezonu. Jak poinformowano w komunikacie, imprezy będą sukcesywnie dodawane do kalendarza po zapoznaniu się z aktualną sytuacją epidemiologiczną w poszczególnych krajach. Programu ewentualnej azjatyckiej części sezonu, przed rozgrywkami halowymi w Europie, można się spodziewać w połowie lipca.

Z powodu pandemii koronawirusa na początku marca wstrzymano wszystkie zawody pod szyldem WTA, ATP i ITF, a w połowie marca zdecydowano o zamrożeniu rankingów ATP i WTA. Jedynym turniejem wielkoszlemowym, jaki udało się rozegrać w tym roku, był Australian Open w Melbourne. Zaplanowany na początek lipca Wimbledon został po raz pierwszy od 1945 roku odwołany.

Nowy kalendarz cyklu WTA i ATP:

turnieje WTA:

3-9 sierpnia - Palermo

21-30 sierpnia - Cincinnati (przeniesiony do Nowego Jorku)

31 sierpnia - 13 września - US Open (Wielki Szlem)

7-13 września - Stambuł

14-20 września - Madryt

21-27 września - Rzym

21-27 września - Strasbourg

27 września - 11 października - Roland-Garros (Wielki Szlem)

5-11 października - Seul

12-18 października - Pekin

19-25 października - Wuhan, Nanchang

26 października - 1 listopada - Zhengzhou

2-8 listopada - Moskwa, Tokio

9-15 listopada - Shenzhen (WTA Finals)

16-22 listopada - Zhuhai (WTA Elite Trophy)

23-29 listopada - Kanton

turnieje ATP:

14-20 sierpnia - Waszyngton (ATP 500)

22-30 sierpnia Cincinnati (Masters 1000)

31 sierpnia - 13 września US Open (Wielki Szlem)

8-13 września - Kitzbuehel (ATP 250)

13-20 września - Madryt (Masters 1000)

20-27 września - Rzym (Masters 1000)

27 września - 11 października Roland-Garros (Wielki Szlem)