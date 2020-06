Sezon - podobnie jak w innych dyscyplinach sportu - został przerwany nagle w marcu z powodu pandemii koronawirusa. Na razie wiadomo, że zawodnicy na korty nie wrócą do końca lipca, ale w sierpniu zaplanowany jest wielkoszlemowy US Open, a organizatorzy robią wszystko, by turniej w Nowym Jorku się odbył. Przygotowywane są już konkretne scenariusze działań.

"Jeśli sytuacja epidemiologiczna się nie zmieni, to ja do Stanów Zjednoczonych nie polecę. Musimy poczekać, żeby mieć pewne informacje, w jakim kierunku zmierza koronawirus. Nowy Jork jest jednym z tych miejsc, gdzie zagrożenie zarażeniem jest lub było bardzo wysokie" - powiedział Nadal na wideospotkaniu z dziennikarzami dzień po jego 34. urodzinach.

19-krotny zwycięzca turniejów wielkoszlemowych nie zgadza się też z propozycją, by grać przy pustych trybunach.

"Bardzo mi się ten pomysł nie podoba, ale jeśli okaże się, że to jedyne wyjście, to je zaakceptuję. Nie rozumiem jednak tenisa bez energii trybun" - powiedział.

Gdyby nie pandemia, Nadal grałby właśnie we French Open. Korty w Paryżu należą do jego ulubionych, świetnie czuje się na kortach ziemnych.

"Oczywiście, że tęsknię za tym, jednak przede wszystkim marzę teraz o powrocie do normalnego życia. Odzyskania wolności i warunków, które pozwolą cieszyć się każdym dniem. A potem dopiero pomyślę o organizacji życia zawodowego" - podkreślił wicelider światowego rankingu.

Jego zdaniem powrót na kort będzie możliwy tylko wtedy, kiedy sytuacja będzie w pełni opanowana.

"I zawodnicy z każdego zakątka świata będą mogli podróżować bez żadnych restrykcji. Z mojego punktu widzenia bez szczepionki nie ma sensu w ogóle podejmować ryzyka. To nie jest tego warte, chyba że dowiemy się, iż szczepionka będzie wynaleziona dopiero za dwa lata. Wtedy będziemy musieli znaleźć jakieś inne rozwiązanie. Na pewno ani sport, a tym bardziej świat nie może się zatrzymać na tak długo" - ocenił.

US Open ma się odbyć między 31 sierpnia a 13 września. Na Covid-19 zachorowało już ponad 6,6 mln ludzi na świecie, zanotowano blisko 389 tys. zgonów. Najwięcej przypadków koronawirusa stwierdzono w Stanach Zjednoczonych - ponad 1,9 mln.