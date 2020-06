Zaproszenia do udziału w Adria Cup przyjęło kilku czołowych zawodników, m.in. Austriak Dominic Thiem, Niemiec Alexander Zverev i Bułgar Grigor Dimitrow.

Pierwszego dnia każdy tenisista rozegrał dwa mecze. Djokovic najpierw pokonał Serba Viktora Troickiego 4:1, 4:1, a później przegrał z Krajinovicem. Ponieważ jest to impreza pokazowa, porażka ta nie będzie mu się wliczała do oficjalnego bilansu.

Z powodu pandemii koronawirusa cykl turniejów tenisowych ATP został zawieszony co najmniej do końca lipca. Djokovic jest sceptyczny co do możliwości tak szybkiego powrotu do organizacji dużych turniejów w ostrym reżimie sanitarnym. Sprzeciwia się też ew. obowiązkowym szczepieniom na Covid-19, gdyby były dostępne. Zawody w Belgradzie odbywają się przy pełnych trybunach.

Po dwudniowym turnieju w Belgradzie uczestnicy Adria Cup przeniosą się do chorwackiego Zadaru. Kolejnym przystankiem miała być Czarnogóra, ale z powodu wciąż obowiązujących ograniczeń w podróżowaniu rywalizacja w tym kraju została odwołana.