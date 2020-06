Djokovic w ostatnim meczu fazy grupowej zdołał odnieść zwycięstwo, ale Niemca Alexandra Zvereva pokonał w trzech setach 4:0, 1:4, 4:2.

Dzięki temu w grupie A najlepszy okazał się Krajinovic, który awans przypieczętował wygraną z rodakiem Viktorem Troickim 4:0, 4:3 (7-5). W grupie B komplet trzech zwycięstw odniósł Thiem. W niedzielę pokonał Bułgara Grigora Dmitrowa 4:3 (7-2), 4:3 (8-6).

Z powodu pandemii koronawirusa cykl turniejów tenisowych ATP został zawieszony co najmniej do końca lipca. Djokovic jest sceptyczny co do możliwości tak szybkiego powrotu do organizacji dużych turniejów w ostrym reżimie sanitarnym. Sprzeciwia się też ewentualnym obowiązkowym szczepieniom na Covid-19, gdyby były dostępne. Zawody w Belgradzie odbywają się przy pełnych trybunach.

"Nie płaczę, ponieważ odpadłem z turnieju. Jestem po prostu przytłoczony emocjami, ponieważ przypomniało mi się moje dzieciństwo. To było emocjonujące kilka dni i dziękuję wszystkim, którzy to umożliwili. Kocham was wszystkich i bardzo dziękuję za przybycie" - powiedział Djokovic do kibiców.

Po dwudniowym turnieju w Belgradzie uczestnicy Adria Cup przeniosą się do chorwackiego Zadaru. Kolejnym przystankiem miała być Czarnogóra, ale z powodu wciąż obowiązujących ograniczeń w podróżowaniu rywalizacja w tym kraju została odwołana.