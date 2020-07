Świątek ma już za sobą pierwszy występ w imprezie pokazowej po wznowieniu treningów. Na początku lipca 19-letnia zawodniczka triumfowała w szwajcarskim Montreux. Tam grano przy pustych trybunach. Na turniej w Czechach sprzedawane są bilety.

Tipsport Elite Trophy to cykl czterech imprez charytatywnych, który rozpoczął się w czerwcu. Gospodarzami są Praga i Prościejów. Dwie tenisistki są kapitanami drużyn - "różowej" oraz "czarnej" - i odpowiadają za wybór składu na poszczególne pojedynki. W ramach jednego meczu rozgrywane są trzy single i debel.

Obie dotychczasowe odsłony wygrała ekipa "czarna". Będąca 49. rakietą świata Polka dołączy do zespołu "różowych". Ostatni turniej z tej serii zaplanowano w dniach 7-9 sierpnia.

W najbliższej imprezie nie weźmie udziału Kvitova, która ma wystąpić w tym czasie w Berlinie. W roli kapitan w Pradze zastąpi ją rodaczka Barbora Strycova. Zaprezentuje się także m.in. Szwajcarka Belinda Bencic.

Rywalizacja w cyklu WTA ma zostać wznowiona 3 sierpnia zawodami w Palermo. Świątek nie wybiera się do Italii, a powrót do gry planuje w przeniesionym tym razem do Nowego Jorku Western&Southern Open, który zwykle rozgrywany jest w Cincinnati.