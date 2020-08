W połowie kwietnia, podczas szczytu pandemii koronawirusa we Włoszech, internet obiegł krótki film video pokazujący jak 13-letnia Vittoria i 11-letnia Carola grają w tenisa na dachach swoich domów. Obejrzało go ponad milion osób.

Nastoletnie adeptki tenisa z miejscowego klubu wymyśliły sobie ten sposób treningów podczas kwarantanny i zakazu wychodzenia z domów.

Słynny szwajcarski zawodnik, 20-krotny triumfator turniejów Wielkiego Szlema docenił pasję dziewczynek i postanowił zrobić im niespodziankę, przyjeżdżając na mecz tenisowy "na wysokości". Dziewczynki nie mogły uwierzyć, gdy na dachu domu, w którym mieszka jedna z nich, pojawił się Federer. Jedna z nich zaczęła wołać babcię, krzycząc w emocjach, że Roger Federer zagra z nimi sparing.

Na tym nie skończyły się niespodzianki Szwajcara, który jest idolem obydwu nastolatek. Tenisista postanowił opłacić Vittorii i Caroli obóz sportowy w słynnej akademii Rafaela Nadala na Majorce.

"To był wspaniale spędzony czas i osobiste doświadczenie dla mnie. Grałem w wielu ciekawych, niesamowitych miejscach, ale mecz na dachu był dla mnie specjalnym doświadczeniem. To, co się zdarzyło pokazuje, że możemy rywalizować w naszej dyscyplinie w każdym miejscu i czerpać z tego radość” – powiedział 38-letni zawodnik cytowany przez włoskie media.