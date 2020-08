Kamil Majchrzak przegrał z Brytyjczykiem Cameronem Norrie 7:5, 2:6, 4:6 w finałowej rundzie kwalifikacji do tenisowego turnieju ATP Western and Southern Open w Nowym Jorku, który zwyczajowo odbywa się w Cincinnati. To próba generalna przed wielkoszlemowym US Open.

Zajmujący 108. miejsce w światowym rankingu 24-letni piotrkowianin w pierwszej rundzie kwalifikacji pokonał 66. w tym zestawieniu Portugalczyka Joao Sousę 6:3 6:3. Reklama Dobrze zaczął też spotkanie z 77. w klasyfikacji tenisistów Norriem, wygrywając pierwszego seta. W dwóch kolejnych partiach lepszy był jednak Brytyjczyk. Turniej jest sprawdzianem sportowym i organizacyjnym przed mającym się rozpocząć 31 sierpnia wielkoszlemowym US Open. Przed rokiem na kortach Flushing Meadows Majchrzak dotarł do trzeciej rundy. US Open. Dwóch tenisistów na kwarantannie, udział w turnieju niepewny Zobacz również W głównej drabince imprezy ATP, której zasadnicza część ruszy w sobotę, jest Hubert Hurkacz. Jego pierwszym rywalem będzie w niedzielę doświadczony Amerykanin John Isner. Wśród kobiet rywalizować będą Magda Linette i Iga Świątek. Obie rozpoczną od spotkań z kwalifikantkami, odpowiednio, byłą wiceliderką światowego rankingu Rosjanką Wierą Zwonariewą oraz Amerykanką Christiną McHale. Ich pojedynki także wyznaczono na niedzielę. W sobotę na korcie zaprezentuje się Hurkacz, ale w deblu. W parze z... Isnerem zmierzą się z Australijczykami Maxem Purcellem i Lukiem Saville'em.