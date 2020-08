Zajmującej 59. na światowej liście Azarence przejście do kolejnej rundy także nie przyszło łatwo. Wygrała z 39. w rankingu WTA Tunezyjką Ons Jabeur 7:6 (11-9), 6:2. Białorusinka, która ma w dorobku dwa tytuły wielkoszlemowe, odkąd wróciła do gry po przerwie macierzyńskiej (w grudniu 2016 roku urodziła syna Leo) nie wygrała jeszcze żadnej imprezy. W półfinale zaś była poprzednio w kwietniu 2019 roku w Monterrey.

Zawodniczka z Mińska w tym sezonie, przerwanym z powodu pandemii koronawirusa w przypadku kobiet na pięć miesięcy, wystąpiła przed przyjazdem do Nowego Jorku w dwóch turniejach i w obu przegrała mecz otwarcia.

Triumfatorka Australian Open z lat 2012-13 w nocy ze środy na czwartek czasu polskiego pozna półfinałową rywalkę. Będzie nią rozstawiona z "ósemką" Brytyjka Johanna Konta lub Greczynka Maria Sakkari (13.). Osaka zmierzy się zaś z Belgijką Elise Mertens (14.).

W środę Iga Świątek i Viktoria Kuzmova awansowały do półfinału debla, w którym zagrają z rozstawionymi z numerem drugim Amerykanką Nicole Melichar i Chinką Yifan Xu.

19-letnia zawodniczka z Raszyna startowała również w singlu, ale w tej konkurencji odpadła już w pierwszej rundzie. Mecze otwarcia - zarówno w grze pojedynczej, jak i podwójnej - przegrała zaś wcześniej druga z Polek - Magda Linette.

Turniej Western&Southern Open zwykle odbywa się w Cincinnati, ale tegoroczna edycja (pula nagród 1,95 mln dol.) z powodu pandemii koronawirusa została przeniesiona go do Nowego Jorku, gdzie 31 sierpnia rozpocznie się wielkoszlemowy US Open.

Wyniki ćwierćfinałów:

Elise Mertens (Belgia, 14) - Jessica Pegula (USA) 6:1, 6:3

Naomi Osaka (Japonia, 4) - Anett Kontaveit (Estonia, 12) 4:6, 6:2, 7:5

Wiktoria Azarenka (Białoruś) - Ons Jabeur (Tunezja) 7:6 (11-9), 6:2