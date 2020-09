Hiszpan Rafael Nadal potwierdził udział w turnieju ATP Masters 1000 w Rzymie na kortach Foro Italico (14-21 września). Będzie to jego pierwszy występ w turnieju od pół roku, po tym jak z powodu pandemii koronawirusa zrezygnował z podróży do USA i gry m.in. w US Open.

Nadal jest dziewięciokrotnym zwycięzcą zawodów w stolicy Włoch. Reklama "Foro Italico to dla mnie zawsze specjalne miejsce, ale w tym roku ma dodatkowe znaczenie, bo będzie to mój pierwszy start od długiego czasu" - powiedział tenisista. Hiszpan pierwszy raz wygrał w stolicy Włoch w 2005 roku, zaś po raz ostatni triumfował w 2019, gdy pokonał Novaka Djokovica. Od 2008 roku zawsze meldował się w ćwierćfinałach imprezy w Rzymie. W tym roku z powodu pandemii koronawirusa tenisiści i tenisistki będą tu rywalizowali przy pustych trybunach.