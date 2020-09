Eliminacje rozpoczynają się w poniedziałek, a rywalizacja w głównej drabince zmagań na kortach ziemnych im. Rolanda Garrosa ruszy w niedzielę.

"Kierownictwo turnieju może potwierdzić, że dwóch zawodników, którzy mieli brać udział w kwalifikacjach, miało pozytywny wynik testu na obecność Covid-19. Trzech kolejnych potwierdziło bliski kontakt ze szkoleniowcem, który miał taki rezultat" - podano w komunikacie francuskiej federacji (FFT).

Jak dodano, cała wspomniana piątka tenisistów - zgodnie z protokołem dotyczącym spraw zdrowotnych - została wykluczona z eliminacji i ma przebywać w izolacji przez tydzień.

"Łącznie od 17 września przeprowadziliśmy ok. 900 badań" - zaznaczono.

Organizatorzy nie podali nazwisk zawodników, ale Damir Dzumhur poinformował na Instagramie, że został wykluczony, ponieważ jego trener Petar Popowicz miał pozytywny wynik testu.

"Nie miał on szansy, by wykonać drugie badanie, a jesteśmy pewni, że był to fałszywy wynik, bo mój szkoleniowiec ma przeciwciała" - podkreślił gracz z Bośni i Hercegowiny.

Tradycyjnie French Open rozgrywany jest na przełomie maja i czerwca, ale tym razem został przełożony na jesień z powodu pandemii koronawirusa.

Pierwotnie organizatorzy planowali wpuszczać na trybuny maksymalnie 11 500 widzów dziennie, ale w związku ze wzrostem liczby zakażonych w tym kraju wprowadzono większe restrykcje i dopuszczone ma zostać 5 tys. osób na trybunach każdego dnia.

Pewnych udziału w zmaganiach w głównej drabince singla jest czworo Polaków - Magda Linette, Iga Świątek, Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak.