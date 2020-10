"Adrenalina jeszcze nie opadła" - przyznała Iga Świątek podczas środowej konferencji prasowej. W sobotę polska tenisistka triumfowała we French Open. "Mam nadzieję, że jak wrócę z wakacji, to już w pełni do mnie dotrze, że wygrałam szlema" - dodała.

W finale French Open Świątek wygrała z rozstawioną z numerem czwartym Amerykanką Sofią Kenin 6:4, 6:1. Jest pierwszą Polką, która triumfowała w grze pojedynczej turnieju tej rangi. Reklama Potrzebuję jeszcze czasu, aby spojrzeć na to wszystko z szerszej perspektywy - powiedziała Świątek. Świątek wróciła do Polski. Jej lotowi nadano specjalny numer - IGA1 Zobacz również 19-letnia zawodniczka z Raszyna nie straciła seta w Paryżu. W 1/8 finału sensacyjnie pokonała najwyżej rozstawioną Rumunkę Simonę Halep. Energia powoli wraca. Najmniej było jej zaraz po finale, kiedy nastąpiło pełne odcięcie prądu - dodał Piotr Sierzputowski, trener Świątek. Dzięki temu sukcesowi Świątek awansowała na 17. miejsce w światowym rankingu.