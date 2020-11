Hurkacz i Auger-Aliassime specjalizują się w singlu. Farah i Zeballos to z kolei doświadczeni i wysoko notowani debliści - pierwszy jest liderem światowego rankingu, a drugi plasuje się na trzeciej pozycji. Stałym partnerem Kolumbijczyka jest jego rodak Juan Sebastian Cabal, który w drugiej połowie października poinformował o pozytywnym wyniku testu na Covid-19, co wykluczyło go z występu w kolejnych imprezach.

Reklama

Polak i Kanadyjczyk na otwarcie wyeliminowali reprezentantów gospodarzy Adriana Mannarino i Gillesa Simona 6:1, 6:2, którzy wystartowali dzięki tzw. dzikiej karcie. O awans do półfinału zagrają z występującymi z numerem siódmym Australijczykami Johnem Peersem i Michaelem Venusem.

Hurkacz ze zmaganiami indywidualnymi w stolicy Francji (pula nagród 3,73 mln euro) pożegnał się już po meczu otwarcia, w którym uległ po zaciętym spotkaniu Radu Albotowi 5:7, 7:6 (7-5), 4:6. Mołdawianin to tzw. szczęśliwy przegrany - przegrał w ostatniej rundzie kwalifikacji, ale w turnieju głównym zastąpił tenisistę, który się wycofał. W drugim z rzędu występie w singlu Hurkacz odpadł po porażce z "lucky loserem".

Od 1/8 finału udział w paryskiej imprezie rozpoczną w grze podwójnej jeszcze w czwartek rozstawieni z "czwórką" Łukasz Kubot i Marcelo Melo, którzy na otwarcie mieli tzw. wolny los. Polsko-brazylijski duet spotka się z Brytyjczykami Jamiem Murrayem i Nealem Skupskim, których pokonał w niedzielnym finale turnieju ATP w Wiedniu.

Lubinianin i jego partner walczą wciąż o udział w ATP Finals. Obecnie znajdują się na ósmym, ostatnim gwarantującym przepustkę do kończącej sezon imprezy masters, miejscu w rankingu "Battle for London" (uwzględniającym tylko tegoroczne wyniki).

Wynik meczu 2. rundy (1/8 finału) gry podwójnej:

Hubert Hurkacz, Felix Auger-Aliassime (Polska, Kanada) - Robert Farah, Horacio Zeballosa (Kolumbia, Argentyna, 1) 6:3, 3:6, 10-6.