"Mój ostatni test na koronawirusa wskazał pozytywny wynik. Jestem w dobrych rękach, nie mogę się doczekać aż wznowię przygotowania do nowego sezonu. Dużo zdrowia!" - napisał na Facebooku Majchrzak.

24-letni zawodnik, który na co dzień mieszka i trenuje w Łodzi, zajmuje 107. miejsce w światowym rankingu. Na początku tego roku doznał kontuzji. W związku z tym oraz przerwą w rywalizacji wynikającą z pandemii starty wznowił latem. We wrześniu wygrał challenger ATP w Prościejowie, a w listopadzie poinformował o zakończeniu współpracy z trenerem Tomaszem Iwańskim.

Pochodzący z Piotrkowa Trybunalskiego zawodnik - tak jak inni tenisiści - czeka na informacje od władz ATP odnośnie początku sezonu oraz ostateczne decyzje dotyczące wielkoszlemowego Australian Open. Jak na razie nie wiadomo, czy eliminacje do tego turnieju się odbędą, czy też nie, a jeśli tak, to gdzie. Jedną z analizowanych opcji jest ich przeniesienie do Dubaju lub Los Angeles.