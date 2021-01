Już wcześniej Ferrer w hiszpańskich mediach dawał do zrozumienia, że jego współpraca ze Zverevem dobiega końca.

Reklama

Rozmawialiśmy i sugerowałem Saszy, żebyśmy się rozstali - wspomniał i dodał: Chcę zaznaczyć, że nasze relacje nadal są bardzo dobre. Nie ma konkretnego powodu, dla którego mielibyśmy podjąć taką decyzję. Jestem mu wdzięczny, że dał mi szansę. Bardzo dobrze się dogadywaliśmy.

23-letni Zverev w swoim oświadczeniu podziękował także rodzinie Ferrera.

Niemiecko-hiszpańska współpraca zaczęła się latem zeszłego roku. Największym ich sukcesem było dotarcie do finału wielkoszlemowego US Open w Nowym Jorku, w którym Zverev prowadził już w setach 2:0 z Austriakiem Dominicem Thiemem, by przegrać 2:3.