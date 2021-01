Zajmująca 40. miejsce w światowym rankingu Linette sama jeszcze nie potwierdziła informacji o wycofaniu się. Z mediów jako pierwszy podał ją portal Tenis BTU.

Poznanianka miała rozpocząć w Australii sezon pod wodzą nowego trenera Chorwata Nikoli Horvata. W głównej drabince wielkoszlemowych zmagań startowała nieprzerwanie od French Open 2015. W Melbourne najlepiej poszło jej w 2018 roku, gdy dotarła do trzeciej rundy. To jej najlepszy wynik w imprezach tej rangi, który osiągnęła także we wszystkich pozostałych odsłonach Wielkiego Szlema.

W tegorocznej edycji Australian Open, która ruszy 8 lutego, wystąpi więc troje polskich singlistów - Iga Świątek, Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. Eliminacji w Dubaju nie przeszły Katarzyna Kawa i Maja Chwalińska, a dopuszczona do nich - z powodu pozytywnego wyniku testu na Covid-19 - nie została Magdalena Fręch.