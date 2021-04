Dziennikarz "New York Times" Ben Rothenberg zapytał kilka tenisistek i tenisistów z czołowych miejsc rankingu WTA i ATP czy się zaszczepią. Praktycznie żadna z pytanych osób nie wyraziła chęci przyjęcia szczepionki. Wśród przepytanych znalazł się również Hubert Hurkacz.

Reklama

Nie planuję się zaszczepić. Jestem tak skupiony na przygotowaniach do turniejów, że nie ma czasu, by zdobyć szczepionkę - powiedział Polak Rothenbergowi, który zacytował naszego tenisistę w swoim wpisie na Twitterze.

Elina Svitolina, piąta tenisistka świata stwierdziła, że to bez sensu przyjmować coś, co było testowane przez tak krótki czas. Tego samego zdania jest Andriej Rublow. Ósmy tenisista rankingu ATP zdradził, że nigdy w życiu nie przyjął żadnej szczepionki i jeśli teraz nie zostanie do tego zmuszony, to też tego nie zrobi. Aryna Sabalenka, siódma obecnie zawodniczka na liście WTA powiedziała, że nie ufa szczepionkom i przyznała, że nie chce się zaszczepić.