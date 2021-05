Osaka popełniła w niedzielę aż 35 niewymuszonych błędów. Przed rozpoczęciem zmagań na kortach ziemnych im. Rolanda Garrosa zapowiedziała, że tym razem nie będzie brała udziału w konferencjach prasowych. Argumentowała, że chce w ten sposób zwrócić uwagę na problemy związane ze zdrowiem psychicznym.

Po zakończeniu niedzielnego spotkania z Tig (63. WTA) Azjatka odbyła jednak na korcie tradycyjną pomeczową rozmowę. W obecności kibiców odniosła się krótko do tematu swojej gry na "mączce". Ma ona w dorobku cztery tytuły wielkoszlemowe, ale wszystkie wywalczyła na twardej nawierzchni.

Powiedziałabym, że praca trwa. Mam nadzieję, że im więcej będę grała na ziemi, tym będzie lepiej - zaznaczyła 23-letnia Japonka, która w Paryżu nigdy jeszcze nie przeszła trzeciej rundy.

Do rywalizacji we French Open wróciła po dwuletniej przerwie - z udziału w ubiegłorocznej edycji zrezygnowała. Wówczas imprezę z powodu COVID-19 przełożono na jesień i rozpoczęła się zaledwie dwa tygodnie po zakończeniu US Open, w którym Osaka sięgnęła po tytuł.

Mająca na koncie trzy triumfy wielkoszlemowe Kerber po raz trzeci z rzędu na pierwszej rundzie zakończyła występ w stolicy Francji. Tym razem przegrała z ukraińską kwalifikantką Anheliną Kalininą 2:6, 4:6.