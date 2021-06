Może wynik tego nie pokazuje, ale to nie był łatwy mecz. Było chłodniej, a piłka się słabiej przez to odbijała. Musiałem się dostosować do tych warunków, ale udało się - skomentował Serb.

To będzie jego 12. z rzędu występ w 1/8 finału tej imprezy, co jest rekordem w tzw. open erze liczonej od 1968 roku.

34-letni Djokovic po raz 17. występuje na kortach im. Rolanda Garrosa, a w dorobku ma 18 triumfów w turniejach wielkoszlemowych, ale to tylko raz udało mu się zwyciężyć w Paryżu - w 2016 roku. Przed rokiem uległ w finale Hiszpanowi Rafaelowi Nadalowi.

Kolejnym rywalem "Djoko" będzie 76. na liście ATP zaledwie 19-letni Musetti. To będzie dla mnie prawdziwe wyzwanie i muszę się na to spotkanie dobrze przygotować - zapowiedział jeden z najlepszych tenisistów w historii. Obaj jeszcze ze sobą nie grali.