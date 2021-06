Dotychczasowe losy Pawliuczenkowej i Krejcikovej były dość odmienne. Rosjanka, która za niespełna miesiąc będzie obchodzić 30. urodziny, w 52. występie w głównej drabince turniejów wielkoszlemowych awansowała po raz pierwszy w karierze do decydującego meczu. Poprzednią rekordzistką była Włoszka Roberta Vinci, finalistka US Open 2015, której udało się to za 44. podejściem.

Pochodząca z Samary zawodniczka nigdy wcześniej nie dotarła do "czwórki" w zawodach tej rangi. Wcześniej sześć razy zatrzymała się rundę wcześniej, po raz pierwszy 10 lat temu właśnie w Paryżu.

Zajmująca 33. miejsce w rankingu WTA i młodsza o cztery lata Krejcikova, która ma na koncie większe sukcesy w grze podwójnej, dopiero po raz piąty znalazła się w głównej drabince wielkoszlemowej rywalizacji w singlu. Wcześniej tylko raz przeszła drugą rundę - w poprzednim sezonie właśnie na kortach im. Rolanda Garrosa zatrzymała się na 1/8 finału. Teraz przed przybyciem do stolicy Francji wygrała w Strasburgu swój pierwszy turniej WTA w singlu.

Urodzona w Brnie tenisistka zna już smak wygranej w Paryżu - trzy lata temu wywalczyła tam tytuł w deblu. W tym samym sezonie była też najlepsza w tej konkurencji w Wimbledonie. Teraz także ma szansę dublet - w niedziele ona i Katerina Siniakova zagrają w decydującym meczu gry podwójnej z Igą Świątek i Amerykanką Bethanie Mattek-Sands.

Pierwszy w karierze pojedynek Pawliuczenkowej i Krejcikovej rozpocznie się o godz. 15. Po jego zakończeniu odbędzie się finał męskiego debla, w którzy zmierzą się rozstawieni z numerem szóstym Francuzi Nicolas Mahut i Pierre-Hugues Herbert oraz reprezentujący Kazachstan Andriej Gołubiew i Aleksander Bublik.