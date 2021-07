Po raz pierwszy Barty z triumfu w zmaganiach tej rangi w grze pojedynczej cieszyła się po wygranej w French Open dwa lata temu. Był to też jej jedyny do tej pory wielkoszlemowy finał w tej konkurencji. Zanim zaczęła odnosić sukcesy jako singlistka z powodzeniem rywalizowała w grze podwójnej. Łącznie sześć razy wystąpiła w decydującym meczu zmagań tej rangi w deblu, m.in. w Wimbledonie w 2013 roku). Jeden z tych pojedynków - w US Open 2018 - zakończył się jej triumfem.

W zmaganiach indywidualnych w Londynie dotychczas nie była w stanie przejść 1/8 finału, podobnie jak starsza o cztery lata Pliskova. Czeszka wciąż czeka na pierwszy tytuł wielkoszlemowy. O krok była już dwukrotnie - w finale zadebiutowała w US Open przed pięcioma laty.

Wynik finału singla kobiet:

Ashleigh Barty (Australia, 1) - Karolina Pliskova (Czechy, 8) 6:3, 6:7 (4-7), 6:3.