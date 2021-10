Muguruza była rozstawiona w stolicy Rosji z numerem drugim. Przepustkę do imprezy WTA Finals, która rozpocznie się 10 listopada w Guadalajarze, zagwarantowałoby jej pokonanie w piątkowym ćwierćfinale Anett Kontaveit (9.). Estonka jednak nie pozostawiła żadnych złudzeń rywalce, pokonując ją gładko 6:1, 6:1.

Wynik Hiszpanki był ważny m.in. dla Świątek, gdyż obie walczą jeszcze o zakwalifikowanie się do mastersa z udziałem ośmiu najlepszych tenisistek sezonu. Jak na razie obsadzonych jest pięć miejsc, które należą do: Australijki Ashleigh Barty, Białorusinki Aryny Sabalenki, Czeszek Barbory Krejcikovej i Karoliny Pliskovej oraz Greczynki Marii Sakkari. Niewiadomą jest jak na razie jednak, czy tenisistka z antypodów wybierze się w ogóle do Meksyku. Na początku września odpadła w trzeciej rundzie wielkoszlemowego US Open i od tamtej pory nie pojawiła się na korcie.

Świątek po raz ostatni zaprezentowała się kibicom w pierwszej połowie października w Indian Wells, gdzie odpadła w 1/8 finału. W opublikowanym w poniedziałek zestawieniu "Race do WTA Finals" jest piąta, ale w wirtualnym - aktualizowanym na bieżąco - szósta. 20-letnia Polka, w przeciwieństwie do innych tenisistek walczących o udział w mastersie, nie zdecydowała się jak na razie na związaną z powrotem do Europy zmianę strefy czasowej i starty. Została w USA, gdzie trenuje i obserwuje rozwój wypadków. Niewykluczone, że w ostatniej chwili zapadnie decyzja o jej występie w którejś z dwóch przyszłotygodniowych imprez cyklu - w rumuńskiej Kluż-Napoce lub we włoskiej miejscowości Courmayeur. Wówczas musiałaby liczyć na tzw. dziką kartę od organizatorów.

Decyzję dotyczącą dalszych planów na końcówkę roku podejmiemy na dniach. Szacujemy zyski i straty oraz możliwości, jakie mamy - powiedział trener mistrzyni wielkoszlemowego French Open 2020 Piotr Sierzputowski.

Rywalkami Świątek o trzy wolne miejsca w obsadzie mastersa - przy założeniu, że Barty jednak wystąpi - są: Muguruza, Paula Badosa i Ons Jabeur. Obie Hiszpanki zgłosiły się do turnieju w Kluż-Napoce, a w wirtualnym rankingu pierwsza traci do Polki 31 "oczek", a druga 114. Tenisistka z Afryki, którą Polka wyprzedza o 206 pkt, jest na liście startowej zmagań w Courmayeur. Jej występ pod znakiem zapytania stawia nieco fakt, że w Moskwie skreczowała w pierwszej rundzie.