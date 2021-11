Zajmujący 10. miejsce w światowym rankingu 24-letni Hurkacz jest rozstawiony w Paryżu z "siódemką", a jego rówieśnik Paul do głównej drabinki musiał przebijać się z kwalifikacji. W środę ta różnica była bardzo widoczna, ale tylko na początku pierwszego seta. 53. na liście ATP Amerykanin pierwszego gema zdobył dopiero przy prowadzeniu Polaka 5:0. Później jednak sytuacja się odwróciła. Paul nabrał pewności siebie, coraz bardziej zdenerwowany Hurkacz seryjnie popełniał błędy i po chwili zrobiło się 5:5. W końcówce przeważyło większe doświadczenie Polaka, który ostatecznie wygrał tego "dziwnego" seta 7:5.

Reklama

W drugim doszło do obustronnych przełamań, ale żadnemu tenisiście nie udało się uzyskać większej przewagi i o losach partii decydował tie-break. W nim lepszy okazał się Polak i po trwającym niespełna dwie godziny meczu awansował do 1/8 finału.

Kolejnym rywalem Hurkacza będzie 27-letni Niemiec Dominik Koepfer, 58. zawodnik światowego rankingu. On także grał w kwalifikacjach, ale odpadł w decydującej rundzie i do turnieju głównego awansował jako tzw. lucky loser (szczęśliwy przegrany), po wycofaniu się innego tenisisty. W 1. rundzie (Hurkacz miał wolny los) Niemiec pokonał występującego z "dziką kartą" słynnego Szkota Andy'ego Murraya, a w 2. wyeliminował rozstawionego z numerem dziewiątym Kanadyjczyka Felixa Augera-Aliassime'a. Do tej pory nie spotkali się ze sobą w oficjalnym meczu.

Zawody w hali Bercy zadecydują, czy Polak zagra w kończącym sezon turnieju masters - ATP Finals w Turynie (14-21 listopada), z udziałem ośmiu najlepszych tenisistów. Pewni startu we Włoszech są: Serb Novak Djokovic, Rosjanin Daniił Miedwiediew, Grek Stefanos Tsitsipas, Niemiec Alexander Zverev, Rosjanin Andriej Rublow i Włoch Matteo Berrettini.

Do obsadzenia w ATP Finals pozostały dwa miejsca. Siódmą lokatę w rankingu "Race to Turin" zajmuje Norweg Casper Ruud, a ósmą - Włoch Jannik Sinner. Polak jest na dziesiątej pozycji, ale przed nim jest jeszcze Hiszpan Rafael Nadal, który zakończył sezon z powodu kontuzji. W Paryżu Ruud już awansował do 1/8 finału, a Sinner mecz 2. rundy rozegra w środę po południu. Teoretycznie szansę na grę w Turynie ma jeszcze 11. w tym rankingu Brytyjczyk Cameron Norrie, który o awans do 1/8 finału zagra także w środę.

Wynik meczu 2. rundy:

Hubert Hurkacz (Polska, 7) - Tommy Paul (USA) 7:5, 7:6 (7-4)