Zajmujący 117. miejsce w rankingu ATP Majchrzak wygrał wszystkie trzy swoje spotkania w fazie grupowej. Pierwotnie to on miał w piątek zmierzyć się z 20. w tym zestawieniu Carreno Bustą, ale tuż przed rozpoczęciem półfinału poinformował o potwierdzeniu u niego zakażenia koronawirusem. W obsadzie biało-czerwonych zastąpił go odnoszący lepsze wyniki w deblu Zieliński, który jest dopiero 860. rakietą świata w zestawieniu singlistów.

Reklama

Szanse Polaków na awans do finału przedłużyć może Hubert Hurkacz (9. ATP), który teraz zagra z Roberto Bautistą Agutem (19.). W przypadku wygranej wrocławianina zwycięzcę całego meczu wyłoni rywalizacja deblowa.

Drugi półfinał - z udziałem broniących trofeum Rosjan i Kanadyjczyków - odbędzie się w sobotę.