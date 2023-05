Od czasu styczniowego Australian Open 36-letni zawodnik z Majorki leczy kontuzję biodra i nie wrócił na kort. Opuszczał kolejne turnieje, a z jego obozu dochodziły informacje, że robi wszystko, by wykurować się przed swoją ulubioną imprezą w stolicy Francji. To się jednak prawdopodobnie nie udało.

Na czwartek na godz. 16 słynny tenisista zwołał konferencję prasową w swojej akademii na Majorce i według światowych mediów ogłosi na niej, że w tym roku w Paryżu go zabraknie. Byłby to pierwszy taki przypadek od jego debiutu w 2005 roku.

Na kortach im. Rolanda Garrosa Nadal wygrał 14 - w tym przed rokiem mimo chronicznego bólu stopy - z 18 edycji, w których wziął udział. Jego łączny bilans meczów to 112-3, gdyż w 2016 roku wycofał się przed meczem 3. rundy ze swoim rodakiem Marcelem Granollersem-Pujolem.

Nadal od lat ma problemy z kontuzjami i zdaje sobie sprawę, że jego kariera powoli dobiega końca. Według hiszpańskich mediów, w czwartek nie ogłosi jednak jeszcze rozbratu z tenisem.

Jego menedżer Benito Perez-Barbadillo przekazał, że w czwartek "Rafa" będzie rozmawiał z mediami tylko o udziale we French Open. Dziennik "AS" z kolei poinformował, że Nadal prawdopodobnie w tym roku nie pojawi się na korcie, by odpocząć i lepiej przygotować do następnego sezonu, po którym miałby rozstać się z zawodowym sportem. Jego celami miałyby być 15. triumf w Paryżu i powiększenie kolekcji wielkoszlemowych tytułów do 23 oraz drugie olimpijskie złoto, a turniej olimpijski zostanie rozegrany właśnie na kortach im. Rolanda Garrosa.

Obecnie Nadal zajmuje 14. miejsce w światowym rankingu, którego liderem był wcześniej w sumie przez 209 tygodni. Jeśli jednak nie zagra w Paryżu i straci 2000 punktów za ubiegłoroczny triumf, w pierwszym notowaniu po tym turnieju - 12 czerwca - spadnie na... 120. lokatę. Poza czołową setką Hiszpan był ostatnio... 24 marca 2003.

Wielkoszlemowy French Open rozpocznie się w Paryżu 28 maja.