Evenepoel odniósł trzecie etapowe zwycięstwo w tegorocznej edycji i umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji górskiej. W generalnej nie liczy się od 13. odcinka, gdy na przełęczy Tourmalet stracił do czołówki ponad 27 minut.

Triumfator ubiegłorocznej Vuelty zostawił towarzyszy ucieczki i zwyciężył po długim samotnym rajdzie. Drugi na mecie Włoch Damiano Caruso (Bahrain-Victorious) finiszował ze stratą ponad czterech minut, a ponad pięć - Duńczyk Andreas Kron (Lotto Dstny).

Grupa faworytów wyścigu dojechała do mety ponad dziewięć minut za zwycięzcą i porwała się na ostatnich kilkuset metrach podjazdu. Kuss i Słoweniec Primoz Roglic nadrobili dziewięć sekund nad ich kolegą z drużyny Jonasem Vingegaardem. Oznacza to, że przewaga Amerykanina nad Duńczykiem wzrosła z ośmiu do 17 sekund.